ФСБР назвала 5 самых ожидаемых схваток у борцов-вольников на чемпионате мира

Федерация спортивной борьбы России накануне чемпионата мира, который пройдёт в Нур-Султане с 14 по 22 сентября, опубликовала на своём сайте рейтинг самых ожидаемых схваток у вольников.

5-е место. До 65 кг. Такуто Отогуро (Япония) — Гаджимурад Рашидов (Россия)

Счёт в противостоянии — 0:0

Отогуро стал настоящим открытием прошлогоднего чемпионата мира, а учитывая факт, что Олимпиада пройдёт в Токио и будет для него домашней, уже сегодня можно его назвать одним из фаворитов и олимпийского турнира тоже. В прошлом году россиянин Ахмед Чакаев допустил ряд ошибок с малоизвестным на тот момент японцем — и уступил. Но в Нур-Султане за Россию будет бороться Рашидов, переход которого в более тяжёлый вес ожидал весь мир.



4-е место. До 86 кг. Хассан Язданишариати (Иран) — Артур Найфонов (Россия)

Счёт в противостоянии — 0:0

Лидер веса до 86 кг американец Дэвид Тэйлор чемпионат мира пропускает, а его сменщика Джеймс-Патрика Дауни даже тёмной лошадкой назвать язык не поворачивается. Очевидный фаворит — олимпийский чемпион Рио Язданишариати, а все остальные претенденты на титул — европейцы, а Найфонов на чемпионате Европы побеждал. С иранцем ранее он нигде не встречался.



3-е место. До 125 кг. Таха Акгюль (Турция) — Гено Петриашвили (Грузия)

Счёт в противостоянии — 4:2

Эта схватка всегда у болельщиков будет обсуждаемой, ведь эти борцы-тяжеловесы — лидеры всего цикла. Заранее предсказать победителя их встречи между собой невозможно, хотя фаворитом всегда является Акгюль. Оба борца — европейцы и встречаются довольно часто.



2-е место. До 74 кг. Заурбек Сидаков (Россия) — Джордан Барроуз (США)

Счёт в противостоянии — 1:0

На ЧМ-2018 Сидаков вырвал победу у Барроуза на последних секундах — и американец жаждет реванша. Сидакову же впервые предстоит отстаивать титул чемпиона мира, с чем Барроуз не раз успешно справлялся. На стороне Барроуза также рейтинг — он обезопасил себя до финала от встречи с Франком Чамизо из Италии — а вот россиянин на любого из двух других фаворитов может попасть и в полуфинале — он в рейтинге лишь третий.



1-е место. До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США)

Счёт в противостоянии — 1:1

Этот поединок обсуждают даже те, кто совершенно далек от борьбы, а сколько новых болельщиков появилось у нашего вида спорта только из-за того, что сегодня в мире такое противостояние. За то, чтобы состоялся такой финал, наверное, все в мире, кроме тех, кто также будет участвовать в чемпионате мира в полутяжах.

Чемпионат мира пройдёт с 14 по 22 сентября, первыми в борьбу вступят представители греко-римского стиля, затем обладателей олимпийских лицензий определят женщины, завершат программу турнира борцы вольного стиля. Для попадания на Игры-2020 спортсменам необходимо по итогам чемпионата оказаться в первой шестёрке в каждой из олимпийских весовых категорий.