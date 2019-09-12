Бегунье Семене планировали вручить золото ЧМ-2011, но процедуру опять перенесли

Южноафриканской бегунье Кастер Семене должны были вручить золотую медаль за победу на чемпионате мира 2011 года в Тэгу, но процедуру пришлось отложить, сообщает The Japan Times.
Напомним, что на дистанции 800 метров в Тэгу забег выиграла Мария Савинова, а Семеня была второй. Однако россиянка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована. Её результаты с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013-го были аннулированы.
Планировалось, что награждение южноафриканской спортсменки пройдёт на чемпионате мира в Дохе, однако Семеня не будет лично присутствовать на нём. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила её к участию в турнире из-за правила, не позволяющего спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона соревноваться без приёма гормональных препаратов.
Теперь медаль будет передана Федерации лёгкой атлетики Южной Африки, которая позже вручит её Семени.
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