Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдёт в Красноярске
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин сообщил, что в городе в 2022 году состоится чемпионат мира по спортивной борьбе.
«И снова Красноярск в мировой спортивной линейке. Только что стало известно, что чемпионат мира по спортивной борьбе пройдёт в Красноярске. Члены международной федерации (Объединённого мира борьбы) единогласно проголосовали за наш город. В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира», — написал Ерёмин в «Инстаграме».
В начале сентября делегации Объединённого мира борьбы (UWW) и Федерации спортивной борьбы России побывали в Красноярске и оценили готовность города к проведению турнира.
В 2010 году чемпионат мира по спортивной борьбе прошёл в Москве.
Запись доступна на странице Ерёмина в «Инстаграме».
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