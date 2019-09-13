Юниорский чемпионат мира по борьбе 2021 года пройдёт в Уфе

Уфа примет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров в 2021 году. Заявка Уфы была утверждена на проходящем в Нур-Султане (Казахстан) заседаниии Бюро UWW. На юниорский ЧМ-2021 также претендовали София (Болгария) и Белград (Сербия). Об этом сообщил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.
«У заявки Уфы были сильные конкуренты с большим опытом проведения крупнейших турниров UWW. Думаю, что решающим фактором в пользу Уфы стала комплексная программа развития борьбы, которая уже реализуется в Башкортостане. Акцент в ней делается на борьбе в школьной программе, развитии борьбы на массовом уровне, и чемпионату мира среди юниоров в этой работе отводится особая роль», — рассказал Георгий Брюсов.
Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров. Ранее Бюро UWW приняло решение о проведении чемпионата мира по борьбе среди взрослых в 2022 году в Красноярске. В последние годы Россия также принимала чемпионат Европы—2018 в Каспийске, чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе в 2018 году в Перми и Кубок мира по вольной борьбе 2019 года в Якутске.
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