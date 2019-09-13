Турецкий волейболист: сборная России — одна из лучших команд на ЧЕ
Диагональный сборной Турции Адис Лагумджия прокомментировал поражение в матче с командой России на старте чемпионата Европы по волейболу со счётом 1:3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25).
«Сборная России — команда чемпионов мирового уровня, одна из лучших команд этого чемпионата, если не лучшая. В нашей группе это самая сильная сборная. Мы остались довольны своей игрой. Мы играли командно. У нас случались серии по пять-шесть ошибок, чего на таком уровне быть не должно. Если мы прибавим в приёме, то в матче с Северной Македонией у нас будут хорошие шансы», — приводит слова Лагумджии официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.
Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет
Мусэрский прокомментировал победу над Турцией на старте ЧЕ по волейболу
- 13 сентября 2019
-
15:38
-
15:32
-
15:08
-
15:06
-
14:27
-
13:42
-
13:41
-
13:39
-
13:21
-
12:41
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
10:56
-
09:42
-
09:15
-
08:58
-
08:28
-
00:08
- 12 сентября 2019
-
23:54
-
23:28
-
22:58
-
22:19
-
21:48
-
21:47
-
21:03
-
20:55
-
20:35
-
19:49
-
18:56
-
18:26
-
18:02
-
17:55
-
17:19
-
16:31
Партнерский контент