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Турецкий волейболист: сборная России — одна из лучших команд на ЧЕ

Турецкий волейболист: сборная России — одна из лучших команд на ЧЕ
Другие / Волейбол 0

Диагональный сборной Турции Адис Лагумджия прокомментировал поражение в матче с командой России на старте чемпионата Европы по волейболу со счётом 1:3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25).

«Сборная России — команда чемпионов мирового уровня, одна из лучших команд этого чемпионата, если не лучшая. В нашей группе это самая сильная сборная. Мы остались довольны своей игрой. Мы играли командно. У нас случались серии по пять-шесть ошибок, чего на таком уровне быть не должно. Если мы прибавим в приёме, то в матче с Северной Македонией у нас будут хорошие шансы», — приводит слова Лагумджии официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

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