Мусэрский прокомментировал победу над Турцией на старте ЧЕ по волейболу

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский поделился впечатлениями от победы над командой Турции на старте чемпионата Европы со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

«Стартовый матч получился непростым. Вся команда немного переживала из-за результата, именно поэтому у нас была мотивация победить. Мы выиграли первый сет очень легко, а во второй партии расслабились, поэтому и проиграли её. Это стало холодным душем для нас, нам нужно было играть лучше и более сконцентрировано. В третьем и четвёртом сетах мы почувствовали себя увереннее», — приводит слова Мусэрского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

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