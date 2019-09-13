Россиянка Кудашова завоевала бронзу на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

Россиянка Татьяна Кудашова стала третьей в весовой категории до 57 кг на этапе Гран-при по тхэквондо. Турнир проходит в городе Тиба (Япония).

В полуфинале 22-летняя спортсменка проиграла представительнице Турции Хатидже Кюбре Илгюн, которая в итоге выиграла соревнования, победив в финале Наду Лаарай из Марокко. Ещё одним бронзовым призёром соревнований стала тайская спортсменка Фаннапа Харнсуцзинь.

У мужчин в весовой категории до 68 кг россиянин Константин Минин проиграл бразильцу Эдивалу Понтесу в 1/32 финала. В финале представитель Ирана Мирхашем Хоссейни одолел британца Кристиана Макнейша. Бронзовые награды завоевали южнокореец Ли Дэ Хун и Понтес.



В весовой категории свыше 67 кг у женщин россиянки Кристина Адебайо и Карина Жданова также прекратили борьбу на стадии 1/32 финала.