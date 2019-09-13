Гунина сохранила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково после 3-го круга

Россиянка Валентина Гунина сохраняет лидерство в турнирной таблице первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин, который проходит на территории инновационного центра «Сколково». В партии третьего круга соревнований Гунина сыграла вничью с соотечественницей, Александрой Горячкиной. Также не выявило сильнейшей ещё одно российское дерби — Екатерина Лагно — Александра Костенюк.
Россиянка Алина Кашлинская чёрными фигурами проиграла индианке Хампи Конеру. В другом результативном матче игрового дня индианка Харика Дронавалли белыми фигурами выиграла у француженки Мари Себаг. Партии Элизабет Петц (Германия) — Пиа Крамлинг (Швеция), Антуанета Стефанова (Болгария) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) завершились вничью.
После трёх туров лидирует Гунина (2,5 балла), пол-очка уступают россиянке Конеру, Горячкина, Дронавалли и Цзюй Вэньцзюнь.
- 13 сентября 2019
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