Бородулина: вернуться на лёд как Виктор Ан? Колени точно не скажут спасибо

Тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина рассказала, почему понимает мотивацию камбека Виктора Ана, однако о возвращении в спорт не думает.
Ранее шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Ан впервые выступил на соревнованиях после полуторагодичного перерыва. Он стартовал в смешанной эстафете на открытом Кубке Союза конькобежцев России, который проходит в Коломне.
«Возвращение на лёд по примеру Ана? К сожалению, нет. У меня были проблемы с коленями, и, если начну тренироваться, они мне точно спасибо не скажут. В прошлом году меня ещё тянуло, на соревнованиях хотелось выйти на старт. Через полгода я как-то перестроилась.
Мотивацию Виктора очень хорошо понимаю. Если у него есть силы и позволяет здоровье, почему нет. То, что мы не попали на Олимпиаду в Корею, тоже стало одним из стимулов. Сбегай он там, было бы проще это всё отпустить. А так, по себе знаю, осталось чувство незавершённости», — цитирует Бородулину РИА «Новости».
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