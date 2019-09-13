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Чемпион ОИ по шорт-треку Виктор Ан выступил на соревнованиях впервые за 1,5 года

Чемпион ОИ по шорт-треку Виктор Ан выступил на соревнованиях впервые за 1,5 года
Другие / Конькобежный спорт 0

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан выступил на соревнованиях после полуторагодичной паузы.

Ан стартовал в смешанной эстафете на Открытом кубке Союза конькобежцев России, который проходит в Коломне. Спортсмен выступил в четвертьфинале вместе с Екатериной Ефременковой, Константином Ивлиевым и Эминой Малагич. В своём четвертьфинале квартет одержал победу.

На соревнованиях в Коломне Ан выступит также на одной индивидуальной дистанции — 1000 м.

Напомним, Ан пропустил Олимпиаду 2018 года и объявил о завершении карьеры, но затем вернулся в спорт и решил снова попасть в сборную России.

Соревнования в Коломне стали первым международным стартом для россиян перед сезоном-2019/20. Турнир завершится 15 сентября.

Ефременкова и Шульгинов — третьи на дистанции 1500 м на турнире по шорт-треку
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