Валиева выиграла этап в Челябинске и отобралась в финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при в Челябинске. В ходе произвольной программы 13-летняя Валиева чисто исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным. Со второго тулупа, исполненного отдельно, Камила упала при приземлении.

Призёрами соревнований также стали россиянки — Ксения Синицына и Виктория Васильева. Отметим, что в произвольной программе Васильева опередила Синицыну на 0,54 балла, но за счёт превосходства в короткой программе Ксения одержала победу над Викторией в общем зачёте.

Для Валиевой эта победа стала второй в сезоне после этапа в Куршевеле и позволила ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в декабре в Турине.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Челябинск

Девушки

1. Камила Валиева (Россия) – 221,95.

2. Ксения Синицына (Россия) – 204,25

3. Виктория Васильева (Россия) – 198,79.