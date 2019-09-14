Фигуристы Шпилевая и Смирнов — шестые в ритмическом танце на Lombardia Trophy

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри выиграл ритмический танец на предсезонном турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). 0,36 балла уступают лидерам перед произвольным танцем канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен.

Лучший из российских дуэтов Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – шестой, но отставание от идущей третьей литовской пары Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс чуть более 2 баллов.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Танцы. Ритмический танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 79,47.

2. Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 79,11.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 69,22…

6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 67,04…

13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 42,65.