«Летит, как вертолёт». Игрок в американский футбол перепрыгнул через защитников

Эффектный эпизод произошёл во время матча высшего дивизиона Национальной университетской спортивной ассоциации (NCAA) по американскому футболу между командами «Миссисипи Стейт Бульдогс» и «Канзас Стейт».



Во время атаки «Миссисипи» квотербек Гарретт Шрейдер получил передачу на правом фланге и оказался у боковой линии. На игрока бежали сразу два защитника соперников, и пространства для обыгрыша практически не оставалось. Тогда Шрейдер принял решение перепрыгнуть через оппонентов. Один из игроков «Канзас Стейт» сумел задеть квотербека плечом. Шрейдера закрутило в воздухе, и он упал на площадку с большой высоты. Тем не менее прыжок позволил команде Шрейдера продвинуться вперёд на несколько ярдов.

Видео этого эпизода можно посмотреть в «инстаграме» CBS Sports.



Отметили прыжок Шрейдера и на одном из крупнейших американских спортивных телеканалов — ESPN. «Полетел, как вертолёт» — так журналисты прокомментировали этот эпизод.