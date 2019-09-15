Борцы Сурков и Евлоев добыли первые лицензии для России на ОИ-2020 в Токио

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан), определились полуфиналисты турнира в категориях до 67, 87 и 97 кг.



По итогам соревнований Россия добыла две лицензии на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония). Без поражений идут Артём Сурков (до 67 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Александр Комаров (до 87 кг) принесёт стране олимпийскую лицензию в том случае, если его обидчик по 1/8 финала Рустам Ассакалов из Узбекистана выйдет в финал, а Комаров пройдёт утешительный турнир и попадёт в «малый финал».



В категории до 82 кг россиянин Виталий Кабалоев получил шанс завоевать бронзу, но в утешительной схватке уступил Лигуо Чао из Китая и выбыл из борьбы за медали, информирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.