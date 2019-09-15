Виктор Ан одержал первую победу после возобновления карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, не принимавший участие в соревнованиях в течение полутора лет, впервые победил после возвращения в спорт.



Спортсмен одержал победу на дистанции 1000 м на Открытом кубке Союза конькобежцев России. Соревнования проходят в Коломне. Второе место занял представитель Бельгии Стайн Десмет. Замкнул тройку призёров россиянин Сергей Милованов.



Напомним, в субботу, 14 сентября, Виктор Ан выступал на турнире в Коломне в эстафетной гонке вместе с Денисом Айрапетяном, Павлом Ситниковым и Александром Шульгиновым. Россияне заняли второе место, однако после завершения гонки судьи дисквалифицировали их за нарушение правил. Российская команда переместилась на четвёртое место в итоговом протоколе.