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Виктор Ан одержал первую победу после возобновления карьеры

Виктор Ан одержал первую победу после возобновления карьеры
Другие / Конькобежный спорт 0

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, не принимавший участие в соревнованиях в течение полутора лет, впервые победил после возвращения в спорт.

Спортсмен одержал победу на дистанции 1000 м на Открытом кубке Союза конькобежцев России. Соревнования проходят в Коломне. Второе место занял представитель Бельгии Стайн Десмет. Замкнул тройку призёров россиянин Сергей Милованов.

Напомним, в субботу, 14 сентября, Виктор Ан выступал на турнире в Коломне в эстафетной гонке вместе с Денисом Айрапетяном, Павлом Ситниковым и Александром Шульгиновым. Россияне заняли второе место, однако после завершения гонки судьи дисквалифицировали их за нарушение правил. Российская команда переместилась на четвёртое место в итоговом протоколе.

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