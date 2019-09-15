Свидлер и Грищук вышли в третий круг Кубка мира ФИДЕ по итогам тай-брейка

Семеро российских шахматистов: Пётр Свидлер, Александр Грищук, Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко, Даниил Юффа, Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко – вышли в третий раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске по итогам тай-брейка второго круга.
Отметим, что Свидлер переиграл соотечественника Андрея Есипенко. Обе партии в классические шахматы завершились вничью, а в рапиде Свидлер одержал две победы.
Алексеенко и Юффа вошли в число всего пяти несеяных участников, пробившихся в 1/16 финала.
Россиянин Евгений Наер уступил голландцу Анишу Гири только по итогам армагеддона – первого на турнире в Ханты-Мансийске.
Накануне по итогам двух партий в классические шахматы в третий раунд Кубка мира вышли пятеро российских гроссмейстеров: Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.
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