Роглич выиграл «Вуэльту», став первым победителем Гранд-тура из Словении

Голландский гонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck-Quick Step выиграл заключительный 21-й этап веломнгодневки «Вуэльта» — спринтерский маршрут протяжённостью 106,6 км с финишем в Мадриде.

Общий зачёт «Вуэльты»-2019 выиграл Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Он стал первым словенцем, выигравшим один из Гранд-туров.

Для ставшего вторым в генеральной классификации испанца Алехандро Вальверде это 19-й финиш в топ-10 Гранд-тура, что является рекордным показателем.

Велошоссе. «Вуэльта». 21-й этап. Фуэнлабрада – Мадрид, 106,6 км

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Deceuninck-Quick Step) – 2:48.20.

2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA- hansgrohe) – то же время

3. Шимон Сайнок (Польша, ССС) – то же время...

18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время...

57. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время...

119. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – то же время.

Итоговый общий зачёт

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:07.31

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.16.

3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +2.38...

98. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:42.27.

111. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +4:14.21.

138. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:50.09.