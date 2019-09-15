Роглич выиграл «Вуэльту», став первым победителем Гранд-тура из Словении

Голландский гонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck-Quick Step выиграл заключительный 21-й этап веломнгодневки «Вуэльта» — спринтерский маршрут протяжённостью 106,6 км с финишем в Мадриде.
Общий зачёт «Вуэльты»-2019 выиграл Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Он стал первым словенцем, выигравшим один из Гранд-туров.
Для ставшего вторым в генеральной классификации испанца Алехандро Вальверде это 19-й финиш в топ-10 Гранд-тура, что является рекордным показателем.
Велошоссе. «Вуэльта». 21-й этап. Фуэнлабрада – Мадрид, 106,6 км
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Deceuninck-Quick Step) – 2:48.20.
2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA- hansgrohe) – то же время
3. Шимон Сайнок (Польша, ССС) – то же время...
18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время...
57. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время...
119. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – то же время.
Итоговый общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:07.31
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.16.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +2.38...
98. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:42.27.
111. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +4:14.21.
138. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:50.09.
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