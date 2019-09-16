Организаторы не подняли флаг после победы Ханю. Ситуацию спас его соперник

Курьёзный случай произошёл на церемонии награждения победителей турнира Autumn Classic International в Оквилле.

Организаторы забыли поднять флаг Японии во время национального гимна страны, чествуя победителя соревнований Юдзуру Ханю. В ситуацию оперативно вмешался занявший третье место Киган Мессинг из Канады. Фигурист собственноручно развернул флаг Ханю.

Видео доступно в «твиттере» Olympic Channel.

Напомним, Ханю выиграл как короткую, так и произвольную программы соревнований.

Фигурное катание. Autumn Classic International. Оквилл, Канада

Мужчины



1. Юдзуру Ханю (Япония) — 279,05

2. Кевин Аймоз (Франция) — 262,47

3. Киган Мессинг (Канада) — 256,02.



Ранее в соревнованиях женщин в одиночном катании на Autumn Classic International первенствовала японка Рика Кихира. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место, уступив японке по сумме двух программ около 7 баллов.