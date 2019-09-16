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Организаторы не подняли флаг после победы Ханю. Ситуацию спас его соперник

Организаторы не подняли флаг после победы Ханю. Си
Организаторы не подняли флаг после победы Ханю. Ситуацию спас его соперник
Другие / Фигурное катание 0

Курьёзный случай произошёл на церемонии награждения победителей турнира Autumn Classic International в Оквилле.

Организаторы забыли поднять флаг Японии во время национального гимна страны, чествуя победителя соревнований Юдзуру Ханю. В ситуацию оперативно вмешался занявший третье место Киган Мессинг из Канады. Фигурист собственноручно развернул флаг Ханю.

Видео доступно в «твиттере» Olympic Channel.

Напомним, Ханю выиграл как короткую, так и произвольную программы соревнований.

Фигурное катание. Autumn Classic International. Оквилл, Канада
Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 279,05
2. Кевин Аймоз (Франция) — 262,47
3. Киган Мессинг (Канада) — 256,02.

Ранее в соревнованиях женщин в одиночном катании на Autumn Classic International первенствовала японка Рика Кихира. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место, уступив японке по сумме двух программ около 7 баллов.

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