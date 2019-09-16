Организаторы не подняли флаг после победы Ханю. Ситуацию спас его соперник

Курьёзный случай произошёл на церемонии награждения победителей турнира Autumn Classic International в Оквилле.
Организаторы забыли поднять флаг Японии во время национального гимна страны, чествуя победителя соревнований Юдзуру Ханю. В ситуацию оперативно вмешался занявший третье место Киган Мессинг из Канады. Фигурист собственноручно развернул флаг Ханю.
Видео доступно в «твиттере» Olympic Channel.
Напомним, Ханю выиграл как короткую, так и произвольную программы соревнований.
Фигурное катание. Autumn Classic International. Оквилл, Канада
Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 279,05
2. Кевин Аймоз (Франция) — 262,47
3. Киган Мессинг (Канада) — 256,02.
Ранее в соревнованиях женщин в одиночном катании на Autumn Classic International первенствовала японка Рика Кихира. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место, уступив японке по сумме двух программ около 7 баллов.
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