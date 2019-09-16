Бутырская: Трусова и Щербакова с четверными — главные кандидаты в сборную России

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская рассказала о значимости четверных прыжков в современном фигурном катании.



«Гарантируют ли четверные прыжки победу? При хорошем исполнении – почти. Во всяком случае на этапах Гран-при. Но определяющим стартом будут не соревнования этой серии, а чемпионат страны. На нём нужно будет попасть в тройку, которая впоследствии поедет на чемпионат Европы и, вполне вероятно, на чемпионат мира.



Анна Щербакова и Александра Трусова с четверными луцами — это главные кандидаты в национальную сборную», — цитирует Бутырскую «Команда России».

Ранее Мария заявила, что российские фигуристки способны психологически задавить Рику Кихиру и других представительниц Японии.