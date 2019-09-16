Евлоев завоевал золото ЧМ по греко-римской борьбе в весе до 97 кг
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Евлоев одержал победу в весовой категории до 97 кг ввиду травмы соперника — Артура Алексаняна из Армении.
Бронзовыми призёрами стали Ченк Илдем (Турция) и Михаил Каджая (Сербия). Вышеназванные борцы, а также занявшие пятые места Тадеуш Михалик (Польша) и Георгий Мелиа (Грузия) завоевали олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио в этой весовой категории.
Евлоев принёс сборной России четвёртую медаль чемпионата мира, вторую – золотую. Ранее чемпионом мира в весе до 72 кг стал Абуязид Манцигов, серебряные медали завоевали Степан Марянян (до 63 кг) и Артём Сурков (до 67 кг).
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