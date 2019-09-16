Вяльбе: Непряева сейчас на голову выше всех российских лыжниц, она недосягаема

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итог спринтерских гонок на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам и кроссу в Тюмени. Победили Наталья Непряева из Архангельской области и тюменец Глеб Ретивых.
«Честно сказать, и по Наталье, и по Глебу я с самого начала сказала, что, наверное, выиграют они. У мужчин не бежали Александр Большунов и Сергей Устюгов. И, конечно, Ретивых был главным фаворитом. Ну а Наталья сейчас просто на голову выше всех российских лыжниц. Она на самом деле показала, что для тех, кто сегодня бежал с ней рядом, она недосягаема.
Эти соревнования прежде всего для тренеров. Посмотреть, понять, всё ли правильно они делали летом. До первого снега и до первых стартов время ещё есть. Что-то, если надо, можно исправить, подтянуть», — приводит слова Вяльбе «Тюменская арена».
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