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Гунина проиграла Петц в шестом туре Гран-при ФИДЕ в Сколково

Гунина проиграла Петц в шестом туре Гран-при ФИДЕ в Сколково
Другие / Шахматы 0

На редкость результативным получился шестой тур первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин, который проходит в Деловом центре Сколково. Сразу 5 из 6 партий завершились победой одной из шахматисток.

Элизабет Петц из Германии нанесла поражение россиянке Валентине Гуниной. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь оказалась сильнее россиянки Алины Кашлинской. Екатерина Лагно обыграла болгарку Антуанету Стефанова, Александра Горячкина взяла верх над Дронавалли Харикой. Партия между Хампи Конеру и Пией Крамлинг завершилась победой индианки.

Единственная в туре ничья была зафиксирована в партии Александра Костенюк (Россия) — Мари Себаг (Франция).

Перед днём отдыха Цзюй Вэньцзюнь стала единоличным лидером, в активе китаянки 4,5 очка. На пол-очка отстают Лагно, Горячкина и Конеру. Гунина опустилась на пятую позицию (3,5 очка).

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