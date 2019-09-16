Российские волейболисты одержали четвёртую победу на ЧЕ, обыграв финнов

Волейболисты сборной России одержали четвёртую победу на чемпионате Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче четвёртого тура соревнований в группе С обыграли сборную Финляндии со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виктор Полетаев, принёсший команде 19 очков. Дмитрий Волков набрал 15 баллов. В середине второй партии получил травму Ильяс Куркаев, который до этого сумел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока).

В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа российские волейболисты сыграют 18 сентября с командой Словении.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения

Группа С. Четвёртый тур

Россия – Финляндия – 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).