Российские волейболисты одержали четвёртую победу на ЧЕ, обыграв финнов

Волейболисты сборной России одержали четвёртую победу на чемпионате Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче четвёртого тура соревнований в группе С обыграли сборную Финляндии со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виктор Полетаев, принёсший команде 19 очков. Дмитрий Волков набрал 15 баллов. В середине второй партии получил травму Ильяс Куркаев, который до этого сумел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока).
В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа российские волейболисты сыграют 18 сентября с командой Словении.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения
Группа С. Четвёртый тур
Россия – Финляндия – 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
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