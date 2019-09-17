Олимпийская чемпионка Воробьёва вышла в полуфинал ЧМ по борьбе

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва вышла в полуфинал соревнований в весовой категории до 72 кг. В четвертьфинале она оказалась сильнее румынки Александры Анхель со счётом 12:2.

За выход в финал Воробьёва поспорит с Джамилей Бакбергеновой из Казахстана.

Екатерина Полещук (до 50 кг) в четвертьфинале проиграла представительнице Азербайджана Марии Стадник — 0:11. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг) в 1/8 финала уступила Луизе Мелендрес из Эквадора — 3:4.

Ольга Хорошавцева (до 55 кг) не смогла пробиться в полуфинал, проиграв японке Нанами Ирие — 4:7.

В вечерней программе состоятся финалы в греко-римской борьбе в категориях до 60, 77 и 130 кг.