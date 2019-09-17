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Россиянка Косецкая обыграла первую ракетку мира на турнире по бадминтону в Китае

Россиянка Косецкая обыграла первую ракетку мира на турнире по бадминтону в Китае
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая одержала тяжелейшую волевую победу на турнире серии мирового тура — HSBC BWF World Tour Super 1000 в Чанчжоу (Китай). В трёх сетах она обыграла первую ракетку мира из Японии Акане Ямагучи — 20:22, 21:17, 22:20.

«Сегодня Женька правильно играла! Кроме того мы заметили, что у Ямагучи есть какие-то проблемы с правой ногой, и использовали это по полной программе. Результат очень хороший и по полученным очкам, и по призовым. Дальнейшие встречи по сетке, несмотря на победу, конечно, всё равно будут очень сложными – этот турнир собирает сильнейших, и простых соперников здесь нет в принципе!» — цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову официальный сайт Национальной федерации бадминтона.

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