Россиянка Косецкая обыграла первую ракетку мира на турнире по бадминтону в Китае

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая одержала тяжелейшую волевую победу на турнире серии мирового тура — HSBC BWF World Tour Super 1000 в Чанчжоу (Китай). В трёх сетах она обыграла первую ракетку мира из Японии Акане Ямагучи — 20:22, 21:17, 22:20.



«Сегодня Женька правильно играла! Кроме того мы заметили, что у Ямагучи есть какие-то проблемы с правой ногой, и использовали это по полной программе. Результат очень хороший и по полученным очкам, и по призовым. Дальнейшие встречи по сетке, несмотря на победу, конечно, всё равно будут очень сложными – этот турнир собирает сильнейших, и простых соперников здесь нет в принципе!» — цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову официальный сайт Национальной федерации бадминтона.