Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать официальным видом спорта рэп-баттлы. Свою идею он пояснил в комментарии 360tv.ru.



«Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодёжь. На всех молодёжных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут, рэп-баттлы и брейк-данс.



Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление; направление, где люди в стихотворной форме и определённым образом отстаивают свою точку зрения», — заявил Власов.



Депутат также провёл параллель между рэп-баттлами и стихотворными поединками, которые устраивали Сергей Есенин и Владимир Маяковский.



«Такой формат отстаивания своей позиции достаточно популярен. Мне кажется, что вот здесь как раз и проявляются интеллектуальные способности человека, его способность мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения», — сказал Власов.



Сообщается, что Власов уже направил свою инициативу министру спорта Павлу Колобкову. Ответ от него он должен получить в течение двух недель.