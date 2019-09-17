Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видо
Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать официальным видом спорта рэп-баттлы. Свою идею он пояснил в комментарии 360tv.ru.

«Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодёжь. На всех молодёжных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут, рэп-баттлы и брейк-данс.

Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление; направление, где люди в стихотворной форме и определённым образом отстаивают свою точку зрения», — заявил Власов.

Депутат также провёл параллель между рэп-баттлами и стихотворными поединками, которые устраивали Сергей Есенин и Владимир Маяковский.

«Такой формат отстаивания своей позиции достаточно популярен. Мне кажется, что вот здесь как раз и проявляются интеллектуальные способности человека, его способность мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения», — сказал Власов.

Сообщается, что Власов уже направил свою инициативу министру спорта Павлу Колобкову. Ответ от него он должен получить в течение двух недель.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент