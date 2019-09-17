Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Известный борец Михаин Лопес попробует завоевать четвёртое олимпийское золото

Известный борец Михаин Лопес попробует завоевать четвёртое олимпийское золото
Другие / Борьба 0

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес рассчитывать завоевать четвёртое в карьере олимпийское золото — в таком случае он установит уникальный рекорд.

Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России, борец прибыл в Нур-Султан, в котором проходит чемпионат мира, чтобы пропустить через себя атмосферу соревнований — в 2020 году он планирует участие в Олимпийских играх в Токио. В случае завоевания золотой медали он установит абсолютный рекорд — ранее ни один борец не выигрывал четыре олимпийские медали высшего достоинства.

Напомним, Михаин является одним из самых титулованных борцов в истории. 37-летний спортсмен — трёхкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016), пятикратный чемпион мира (2005, 2007, 2009, 2010, 2014) и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (2006, 2011 и 2015).

В то же время официальный сайт ФСБР сообщает, что трёхкратная олимпийская чемпионка из Японии Саори Йошида, которая проиграла в финале Олимпиады-2016, возвращаться на ковер не планирует — она завершила спортивную карьеру.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент