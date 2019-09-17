Известный борец Михаин Лопес попробует завоевать четвёртое олимпийское золото

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес рассчитывать завоевать четвёртое в карьере олимпийское золото — в таком случае он установит уникальный рекорд.



Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России, борец прибыл в Нур-Султан, в котором проходит чемпионат мира, чтобы пропустить через себя атмосферу соревнований — в 2020 году он планирует участие в Олимпийских играх в Токио. В случае завоевания золотой медали он установит абсолютный рекорд — ранее ни один борец не выигрывал четыре олимпийские медали высшего достоинства.



Напомним, Михаин является одним из самых титулованных борцов в истории. 37-летний спортсмен — трёхкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016), пятикратный чемпион мира (2005, 2007, 2009, 2010, 2014) и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (2006, 2011 и 2015).



В то же время официальный сайт ФСБР сообщает, что трёхкратная олимпийская чемпионка из Японии Саори Йошида, которая проиграла в финале Олимпиады-2016, возвращаться на ковер не планирует — она завершила спортивную карьеру.