Воробьёва вышла в финал ЧМ по борьбе, где сразится с украинкой Бережной

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва вышла в финал соревнований в весовой категории до 72 кг, победив Джамилю Бакбергенову из Казахстана со счётом 13:0.

В финале россиянка сразится с украинкой Алиной Бережной.

Ранее Екатерина Полещук (до 50 кг) в четвертьфинале проиграла представительнице Азербайджана Марии Стадник — 0:11. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг) в 1/8 финала уступила Луизе Мелендрес из Эквадора — 3:4. Ольга Хорошавцева (до 55 кг) не смогла пробиться в полуфинал, проиграв японке Нанами Ирие — 4:7.



В вечерней программе состоятся финалы в греко-римской борьбе в категориях до 60, 77 и 130 кг.