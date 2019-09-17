Воробьёва вышла в финал ЧМ по борьбе, где сразится с украинкой Бережной
В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва вышла в финал соревнований в весовой категории до 72 кг, победив Джамилю Бакбергенову из Казахстана со счётом 13:0.
В финале россиянка сразится с украинкой Алиной Бережной.
Ранее Екатерина Полещук (до 50 кг) в четвертьфинале проиграла представительнице Азербайджана Марии Стадник — 0:11. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг) в 1/8 финала уступила Луизе Мелендрес из Эквадора — 3:4. Ольга Хорошавцева (до 55 кг) не смогла пробиться в полуфинал, проиграв японке Нанами Ирие — 4:7.
В вечерней программе состоятся финалы в греко-римской борьбе в категориях до 60, 77 и 130 кг.
Олимпийская чемпионка Воробьёва вышла в полуфинал ЧМ по борьбе
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