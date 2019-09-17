Игроки клуба НФЛ сделали заставку, спародировав сериал «Друзья»
Команда «Кливленд Браунз», выступающая в НФЛ (американский футбол), опубликовала в своём «твиттере» новый ролик после победы над «Нью-Йорк Джетс» в первом матче нового сезона (23:3). Ролик стал пародией на заставку культового сериала «Друзья».
Джарвис Лондри, Оделл Бехэм, Дензел Уорд, Дамариус Рэнделл и Джоэл Битонио исполнили роли Росса, Чендлера, Джоуи, Рэйчел, Моники и Фиби. Для создания пародии авторы задумки использовали импровизированный фонтан и диван. Игроки в форме своего клуба пытались повторить некоторые движения персонажей фильма.
Судя по комментариям пользователей, задумка пиар-службы «Кливленд Браунз» удалась. «Друзья» — один из самых популярных ситкомов в США и в мире.
Видео можно посмотреть в «твиттере» клуба.
- 17 сентября 2019
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:44
-
16:01
-
15:02
-
14:49
-
13:55
-
13:41
-
13:06
-
12:52
-
12:35
-
12:12
-
11:49
-
11:09
-
11:00
-
10:36
-
10:02
-
09:51
-
01:01
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:02
- 16 сентября 2019
-
23:50
-
23:39
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:23
Партнерский контент