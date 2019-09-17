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Игроки клуба НФЛ сделали заставку, спародировав сериал «Друзья»

Игроки клуба НФЛ сделали заставку, спародировав сериал «Друзья»
Другие / Прочие виды спорта 0

Команда «Кливленд Браунз», выступающая в НФЛ (американский футбол), опубликовала в своём «твиттере» новый ролик после победы над «Нью-Йорк Джетс» в первом матче нового сезона (23:3). Ролик стал пародией на заставку культового сериала «Друзья».

Джарвис Лондри, Оделл Бехэм, Дензел Уорд, Дамариус Рэнделл и Джоэл Битонио исполнили роли Росса, Чендлера, Джоуи, Рэйчел, Моники и Фиби. Для создания пародии авторы задумки использовали импровизированный фонтан и диван. Игроки в форме своего клуба пытались повторить некоторые движения персонажей фильма.

Судя по комментариям пользователей, задумка пиар-службы «Кливленд Браунз» удалась. «Друзья» — один из самых популярных ситкомов в США и в мире.

Видео можно посмотреть в «твиттере» клуба.

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