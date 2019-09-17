Призовой фонд чемпионата мира по лёгкой атлетике превысит $ 7 млн

Призовой фонд чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года, который будет проходить в Дохе (Катар), составит $ 7,53 млн, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Победители индивидуальных дисциплин получат по $ 60 тыс. Серебряные призёры — по $ 30 тыс., бронзовые — по $ 20 тыс. За победу в эстафете команде полагается $ 80 тыс. Призы за второе и третье место составят $ 40 тыс. и $ 20 тыс. соответственно

Кроме того, будут предусмотрены щедрые призовые за мировые рекорды. Вознаграждение будет составлять $ 100 тыс.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике будет проходить в Дохе, Катар, с 27 сентября по 6 октября. Российские спортсмены на соревнованиях будут выступать под нейтральным флагом.