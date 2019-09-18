Коляда пропустит турнир в Братиславе из-за болезни
Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, рассказала, почему спортсмен пропустит мемориал Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).
«Отсутствие Коляды на турнире в Братиславе? Он просто заболел, ОРЗ. У него проблемы с носом, пока мы не рискуем. Не знаю, когда он восстановится, я не врач», — цитирует Чеботарёву Sport24.
Турнир в Братиславе состоится с 19 по 21 сентября. Напомним, в одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Дмитрий Алиев и Александр Самарин. У девушек в одиночном катании выступят Станислава Константинова, Александра Трусова и Мария Сотскова.
В 2018 году Коляда и дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов одержали победы на мемориале Ондрея Непелы. У девушек первенствовала японка Рика Кихира.
Коляда: четверные прыжки надо напрыгивать на публике
- 18 сентября 2019
-
10:12
-
10:03
-
09:52
-
09:33
-
08:25
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
-
20:13
-
19:51
-
19:38
-
19:38
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:44
-
16:01
-
15:02
-
14:49
-
13:55
-
13:41
-
13:06
-
12:52
Партнерский контент