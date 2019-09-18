Коляда пропустит турнир в Братиславе из-за болезни

Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, рассказала, почему спортсмен пропустит мемориал Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

«Отсутствие Коляды на турнире в Братиславе? Он просто заболел, ОРЗ. У него проблемы с носом, пока мы не рискуем. Не знаю, когда он восстановится, я не врач», — цитирует Чеботарёву Sport24.

Турнир в Братиславе состоится с 19 по 21 сентября. Напомним, в одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Дмитрий Алиев и Александр Самарин. У девушек в одиночном катании выступят Станислава Константинова, Александра Трусова и Мария Сотскова.

В 2018 году Коляда и дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов одержали победы на мемориале Ондрея Непелы. У девушек первенствовала японка Рика Кихира.