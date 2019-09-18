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Бронзовый призёр финала юниорского Гран-при Канышева пропустит этап в Италии

Бронзовый призёр финала юниорского Гран-при Канышева пропустит этап в Италии
Другие / Фигурное катание 0

На седьмом этапе Гран-при среди юниоров в Энье (Италия) Алёну Канышеву заменит Анна Фролова, информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Причины пропуска соревнований не сообщаются.

Напомним, Канышева была заявлена на третий этап Гран-при в Риге, однако снялась. Вместо неё в Латвию отправилась Майя Хромых. Алёна также числилась в заявках на шестой этап в Хорватии и седьмой – в Италии, но теперь она отсутствует в старт-листах.

Седьмой этап Гран-при среди юниоров состоится в Энье (Италия) со 2 по 5 октября.

Ранее стало известно, что трёхкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирту и Скотт Моир решили закончить 22-летнюю карьеру. Также на их счету три победы на чемпионатах мира.

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