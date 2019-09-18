Мостовой и Карпов проведут мастер-классы для участников Спартакиады «Моспром»

21 сентября в «Лужниках» состоится финал Спартакиады «Моспром» среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. В рамках турнира пройдут мастер-классы и автограф-сессии со звёздами российского и мирового спорта Анатолием Карповым, Александром Мостовым и Никитой Моргуновым.

Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведёт сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами Спартакиады «Моспром». Выдающийся советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой поделится опытом и отработает технику ударов с участниками соревнований по мини-футболу. Российский баскетболист, серебряный призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России Никита Моргунов расскажет о главных баскетбольных лайфхаках и сыграет со спортсменами команд в формате 1х1.

Мастер-классы пройдут с 13:00 до 13:45 на площадках около малой спортивной арены СК «Лужники». Вход свободный. Сразу же после этого именитые спортсмены примут участие в автограф-сессии.

Спартакиада «Моспром» – это комплексные соревнования по шести видам спорта (лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы), в которых принимают участие работники предприятий Москвы, а также студенты технических специальностей. Мероприятие организует Департамент инвестиционной и промышленной политики Правительства Москвы. Отборочные туры первой Спартакиады «Моспром» проходили в столице 1 июня по 27 июля 2019 года. По итогам отборов в финал вышли 16 команд.

Финальный день Спартакиады включит в себя не только спортивные соревнования между сильнейшими командами предприятий и вузов столицы и определение победителей, но и широкую развлекательную программу.

Церемония открытия финала Спартакиады начнётся в 10:00, а награждение победителей запланировано на 15:45. С 10:30 до 15:00 будут проходить спортивные соревнования и работать развлекательные площадки: аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, мини-гольф, кроссфит. Также с 15:00 для зрителей на главной сцене пройдёт концерт – перед гостями и участниками выступят известные диджеи и звёзды шоу-бизнеса: Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik&Asti, Нюша и Бьянка. Вход для гостей – свободный, необходимо лишь пройти простую регистрацию на сайте final.spartakiadamosprom.ru.