Тяжелоатлет из КНДР поднял штангу, в три раза превышающую его собственный вес

Представитель Северной Кореи Ом Юн Чхоль завоевал золотую медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Паттайе (Таиланд) в весовой категории до 55 кг, установив два мировых рекорда: в толчке — 166 кг (что втрое больше его собственного веса) и в сумме — 294 кг. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).

Видео рекордной попытки доступно в «твиттере» IWF.

Серебряным призёром стал Игорь Сон из Казахстана — 266 кг (120+146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии — 265 кг (118+147).

Ом Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призёром Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира. Кроме того он выигрывал золото на чемпионате Азии, Азиатских играх и летней Универсиаде.