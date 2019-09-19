Ярыгина — о результатах сборной на ЧМ по борьбе: не ожидала такого, но мечтала

Вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина прокомментировала результаты женской сборной России на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Российская сборная завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

«Честно скажу — не ожидала такого результата, но мечтала. Эмоции захлёстывали, и чем больше девочки завоевывали медалей, тем больше нам хотелось ещё. Это шикарный результат, думаю, теперь они наконец почувствуют себя чемпионками и поймут — им всё по силам.

Перемены в сборной привели к переменам и в девочках, они даже внешне стали другие — живые, задорные. Всё это хорошо на них подействовало, надеюсь, они сохранят этот спортивный азарт до Олимпиады в Токио», — цитирует Ярыгину ТАСС.