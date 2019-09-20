Тарасова и Морозов — вторые после короткой программы на турнире в США
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе в парном катании на турнире серии «челленджер» в Солт-Лейк-Сити (США).
Российский дуэт получил оценку 74,85 балла. Лидерами после короткой программы являются американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (76,23). Призовую тройку замкнули Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая (67,90).
Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 20 сентября.
U.S. International Figure Skating Classic. Солт-Лейк-Сити, США
Пары. Короткая программа
1. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 76,23
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,85
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 67,90.
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