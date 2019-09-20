Тарасова и Морозов — вторые после короткой программы на турнире в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе в парном катании на турнире серии «челленджер» в Солт-Лейк-Сити (США).

Российский дуэт получил оценку 74,85 балла. Лидерами после короткой программы являются американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (76,23). Призовую тройку замкнули Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая (67,90).

Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 20 сентября.

U.S. International Figure Skating Classic. Солт-Лейк-Сити, США

Пары. Короткая программа

1. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 76,23

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,85

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 67,90.