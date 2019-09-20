Лыжницы Белорукова и Соболева пропустят сезон по причине беременности

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе сообщила, что лыжницы Юлия Белорукова и Елена Соболева пропустят сезон по уважительной причине.
«Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души. Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет. По той же причине пропустит сезон Елена Соболева, а также ещё одна спортсменка. Могу сказать, что мы их ждём через сезон, а пока все они поддерживают форму.
Я в концовке прошедшего сезона собирала команду и всем девчонкам сказала, что предстоящий сезон будет переходным в спортивном плане и самым удачным, чтобы стать мамой. Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу. Члены сборной команды должны понимать свою ответственность и свои обязательства, особенно когда речь идёт о лидерах. Я очень рада, что они меня услышали, а у кого-то всё получилось – это ведь не килограмм конфет купить. Тут должно быть и желание двоих, и настрой, и дар свыше", — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».
Белорукова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира. Соболева на прошедшем чемпионате России выиграла золото в гонке на 50 км.
В августе Соболева вышла замуж за лыжника Сергея Устюгова. Свадьба Белоруковой и лыжника Никиты Ступака состоялась в мае.
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