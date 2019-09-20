Борец Сидаков принёс России олимпийскую лицензию

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня, 20 сентября, разыгрываются олимпийские лицензии в вольной борьбе в весовых категориях до 74 и 125 кг, а также проходят соревнования в категориях до 70 и 92 кг.
Очередную олимпийскую лицензию России принёс Заурбек Сидаков (до 74 кг), вышедший в полуфинал. Алан Хугаев (до 125) сможет завоевать лицензию только в том случае, если в полуфинале украинец Александр Хоцяновский победит двукратного чемпиона мира грузина Гено Петриашвили.
В полуфинале Сидаков сразится с американцем Джорданом Барроузом. В категории до 70 кг в полуфинал пробился россиянин Давид Баев. Его соперником будет Магомедмурад Гаджиев из Польши.
Россиянин Алихан Жабраилов (до 92 кг) за выход в финал поспорит с Алирезой Каримичарити из Ирана.
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