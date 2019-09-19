Борцы Угуев и Рашидов вышли в полуфинал ЧМ, принеся России олимпийские лицензии
В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня, 19 сентября, проходят соревнования по вольной борьбе в категориях до 57 и 65 кг и в женской борьбе в категориях до 62 и 68 кг.
Россиянин Заур Угуев (до 57 кг) вышел в полуфинал, победив Резу Атри из Ирана со счётом 2:0. Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) оказался сильнее Хаджи Али из Брунея — 9:0. Угуев и Рашидов завоевали для России лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
Россиянка Мария Кузнецова (до 62 кг) в 1/16 финала проиграла Гантуе Энкхбат из Монголии — 3:6. Ханум Велиева (до 68 кг) на этой же стадии уступила китаянке Фен Жоу — 1:2.
В вечерней программе пройдут финалы в женской борьбе в категориях до 57, 59, 65 и 76 кг.
Россиянка Симонян проиграла в утешительном раунде чемпионата мира по борьбе
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