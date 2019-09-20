Фигурист Самойлов опередил Воронова на первом этапе Кубка России в Сызрани

Владимир Самойлов выиграл первый этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в одиночном катании. Соревнования проходят в Сызрани. Самойлов был третьим после короткой программы, но выиграл произвольную и по сумме двух выступлений опередил лидировавшего после первого дня соревнований Сергея Воронова. Бронзовым призёром стал Егор Мурашов.

Среди юниоров первенствовал москвич Георгий Куница.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Мужчины

1. Владимир Самойлов (Москва) – 268,37.

2. Сергей Воронов (Москва) – 263,75.

3. Егор Мурашов (Москва) – 231,79.

Юниоры

1. Георгий Куница (Москва) – 223,01.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 213,83.

3. Кирилл Сарновский (Москва) – 204,86.