Угуев — о победе на ЧМ: хочется отдохнуть, не думать о весе и выпить колы

Российский борец вольного стиля Заур Угуев, завоевавший первое место на чемпионата мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан), прокомментировал свой успех. В решающей схватке весовой категории до 57 кг Угуев одержал досрочную победу над представителем Турции Сулейманом Атли — 13:3.
«Для меня это вторая победа на чемпионате мира — после прошлогоднего успеха в Будапеште. Все меня знали, соперники готовятся под меня, пришлось тренироваться в два раза больше. Как обычно, финальная схватка даётся всегда непросто, так и тут — после первого периода перевес был минимальным, но в перерыве главный тренер Дзамболат Тедеев попросил быть поактивнее, двигаться, не останавливаться. Я так и сделал.
Еще этот успех для меня ценен тем, что взял реванш у турка, которому проиграл два года назад у него дома на одном из турниров. Этого парня я хорошо знаю, боролся с ним еще в юниорах шесть лет назад, выигрывал. В этом году он победил на чемпионате Европы, я — на чемпионате мира. Посмотрим, что будет через год на Олимпиаде. Чтобы выиграть там, надо тренироваться даже не в два — в три раза больше. Но это будет нескоро. А пока просто хочется отдохнуть, перестать думать о сгонке веса и просто выпить колу», — передаёт слова Угуева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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