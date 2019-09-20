Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь на Гран-при ФИДЕ в Сколково

Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в партии девятого тура первого этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит на территории инновационного центра Сколково. Александра Горячкина чёрным цветом взяла верх над соотечественницей Александрой Костенюк. Ещё одна россиянка Алина Кашлинская белыми выиграла у шведки Пии Крамлинг. Валентина Гунина черными уступила представительнице Индии Хампи Конеру, которая единолично возглавила турнирную таблицу после девятого тура.
Партии француженки Мари Себаг и Антуанеты Стефановой из Болгарии, а также Харики Дронавалли (Индия) и Элизабет Петц (Германия) завершились вничью.
После девяти туров в активе Конеру 7 очков. Пол-очка уступает ей Цзюй Вэньцзюнь, третье место с 6 очками в активе занимает Горячкина, далее идёт Лагно (5,5).
Десятый тур состоится 21 сентября.
- 20 сентября 2019
-
21:02
-
20:55
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:27
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:28
-
17:12
-
16:52
-
16:23
-
15:50
-
15:28
-
14:44
-
14:39
-
14:11
-
13:55
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:25
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:25
-
09:06