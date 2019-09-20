Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь на Гран-при ФИДЕ в Сколково

Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в партии девятого тура первого этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит на территории инновационного центра Сколково. Александра Горячкина чёрным цветом взяла верх над соотечественницей Александрой Костенюк. Ещё одна россиянка Алина Кашлинская белыми выиграла у шведки Пии Крамлинг. Валентина Гунина черными уступила представительнице Индии Хампи Конеру, которая единолично возглавила турнирную таблицу после девятого тура.

Партии француженки Мари Себаг и Антуанеты Стефановой из Болгарии, а также Харики Дронавалли (Индия) и Элизабет Петц (Германия) завершились вничью.

После девяти туров в активе Конеру 7 очков. Пол-очка уступает ей Цзюй Вэньцзюнь, третье место с 6 очками в активе занимает Горячкина, далее идёт Лагно (5,5).



Десятый тур состоится 21 сентября.