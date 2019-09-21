Олимпийская чемпионка по дзюдо из Бразилии провалила допинг-тест

Олимпийская чемпионка 2016 года по дзюдо в весовой категории до 57 кг бразильянка Рафаэла Силва подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает Globo Esporte. Положительный допинг-тест Силва сдала 9 августа во время Панамериканских игр в Лиме, где одержала победу.
В пробе 27-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество фенотерол, которое обладает бронхолитическим действием и применяется при лечении респираторных заболеваний, в том числе астмы. На специальной пресс-конференции, созванной в Рио-де-Жанейро, Силва заявила, что запрещённое вещество могло попасть в её организм случайно — после общения с ребёнком на одной из тренировок.
После Панамериканских игр Силва выступала на чемпионате мира в Токио, где стала бронзовым призёром. Силва также является чемпионкой мира (2013) и двукратным серебряным призёром (2011, 2013) первенства планеты.
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