Тутберидзе выпустила мотивационный ролик с Загитовой, Трусовой и Косторной

Известный российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала мотивационный ролик, приуроченный к старту нового сезона. В видео снялись ученицы Этери Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.
«Вот и начался сезон. Пожелаем нашим девочкам крепкого здоровья и сопутствующей удачи! Мы с вами», — написала Тутберидзе под видео.
Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Напомним, ближайшим турниром, на котором планирует выступить Загитова, является этап Гран-при во Франции, который пройдёт с 1 по 3 ноября. С 22 по 24 ноября Алина выступит на этапе Гран-При в Японии.
Щербакова отправится на этапы Гран-при в США (19-20 октября) и Китае (8-10 ноября). Трусова планирует выступить на этапах Гран-при в Канаде (25-27 октября) и Москве (15-17 ноября).
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