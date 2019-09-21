Россиянин Сидаков — победитель чемпионата мира по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков одержал победу над представителем Италии Франком Чамизо — 5:2.
Бронзовые медали завоевали представитель США Джордан Барроуз и Зелимхан Хаджиев, выступающий под флагом Франции.
Ранее ещё три российских борца вольного стиля завоевали золотые медали мирового первенства: Заур Угуев оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, Гаджимурат Рашидов одолел казахстанца Даулета Ниязбекова, а Давид Баев с разгромным счётом победил ещё одного представителя Казахстана, Нуркожу Капанова.
Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.
- 21 сентября 2019
-
16:45
-
16:29
-
16:13
-
15:31
-
14:43
-
12:42
-
11:48
-
11:00
-
10:15
-
10:14
-
09:44
-
01:06
-
00:15
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:20
-
22:53
-
22:32
-
22:21
-
21:45
-
21:33
-
21:02
-
20:55
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:27
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:28
Партнерский контент