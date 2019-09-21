Россиянин Сидаков — победитель чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков одержал победу над представителем Италии Франком Чамизо — 5:2.

Бронзовые медали завоевали представитель США Джордан Барроуз и Зелимхан Хаджиев, выступающий под флагом Франции.

Ранее ещё три российских борца вольного стиля завоевали золотые медали мирового первенства: Заур Угуев оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, Гаджимурат Рашидов одолел казахстанца Даулета Ниязбекова, а Давид Баев с разгромным счётом победил ещё одного представителя Казахстана, Нуркожу Капанова.



Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.