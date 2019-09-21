15-летняя фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова одержала победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе. Трусова на первых же международных соревнованиях среди женщин обновила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (163,78) и по сумме двух программ (238,69).
Ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза исполнила в произвольной программе три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом.
Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова завершили соревнования на 7-м и 9-м местах соответственно.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия
Женщины
1. Александра Трусова (Россия) – 238,69.
2. Каори Сакамото (Япония) – 194,42.
3. Ким Ха Ныль (Южная Корея) – 182,50…
7. Станислава Константинова (Россия) – 162,25…
9. Мария Сотскова (Россия) – 155,25.
Прежние мировые рекорды принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
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