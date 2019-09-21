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Танцоры Каташинская и Васькович — третьи на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Танцоры Каташинская и Васькович — третьи на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Екатерина Каташинская/Александр Васькович стал бронзовым призёром пятого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Гданьске (Польша).

В произвольном танце Каташинская и Васькович заняли второе место, уступив только американской паре Эвонли Нгуен/Вадим Колесник, которая выиграла оба танца. Российские спортсмены в обеих программах побили личные рекорды.

Серебряными призёрами стали французы Лусиа Демужо и Тео Мерсье.

Фигурное катание. Пятый этап юниорского Гран-при. Гданьск, Польша
Танцы на льду

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 174,68.
2. Лусиа Демужо/Тео Мерсье (Франция) – 162,70.
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 162,19.

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