Кацалапов: для нас с Синициной очень важен первый старт

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал победу пары на турнире серии «челленжер» в Братиславе.



«После открытых прокатов в Москве и я, и Вика немножко приболели и в полной мере не смогли подготовиться, чтобы исправить все недочёты, улучшиться, накатать программы к этим соревнованиям. Тем не менее, несмотря на то что было допущено много ошибок, мы всё равно старались сделать всё на что способны. И в целом для начала сезона прошло всё неплохо.

Первый старт очень важен, особенно нам с Викой. Мы очень зависим от того, чтобы втянуться в сезон, подойти к главным соревнованиям, к серии Гран-при, уже прочувствовав атмосферу соревнований. Поэтому мы всегда очень рады выступать здесь», — сказал Кацалапов пресс-службе ФФККР.