Кацалапов: для нас с Синициной очень важен первый старт

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал победу пары на турнире серии «челленжер» в Братиславе.
«После открытых прокатов в Москве и я, и Вика немножко приболели и в полной мере не смогли подготовиться, чтобы исправить все недочёты, улучшиться, накатать программы к этим соревнованиям. Тем не менее, несмотря на то что было допущено много ошибок, мы всё равно старались сделать всё на что способны. И в целом для начала сезона прошло всё неплохо.
Первый старт очень важен, особенно нам с Викой. Мы очень зависим от того, чтобы втянуться в сезон, подойти к главным соревнованиям, к серии Гран-при, уже прочувствовав атмосферу соревнований. Поэтому мы всегда очень рады выступать здесь», — сказал Кацалапов пресс-службе ФФККР.
- 21 сентября 2019
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:51
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:21
-
19:56
-
19:44
-
19:32
-
19:17
-
19:02
-
18:49
-
18:43
-
18:29
-
18:06
-
17:56
-
17:40
-
17:37
-
17:23
-
16:45
-
16:29
-
16:13
-
15:31
-
14:43
-
12:42
-
11:48
-
11:00
-
10:15
-
10:14
-
09:44