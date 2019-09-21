Ягудин — о мировых рекордах Трусовой: аплодирую Саше!

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал победу российской фигуристки Александры Трусовой в дебютном турнире на взрослом уровне. Трусова исполнила три четверных прыжка и обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.
«Нет никакого удивления. К тому, что Саша так начнёт свою взрослую карьеру, были все предпосылки. Говорить о сенсации можно было бы только в том случае, если бы мы не знали, что Трусова умеет чисто прыгать четверные, а так — всё очень закономерно. Мы видели, как она готова к сезону, ещё во время контрольных прокатов, так что на соревнованиях она просто вышла и сделала то, что может и умеет. Аплодирую Саше!
У неё колоссально высокий прыжок, а её возраст и комплекция позволяют выучить ещё как минимум один четверной. На данный момент она владеет одним из сложнейших в своём исполнении элементов. Это лутц. Прыжок с заднего хода, при котором никак не сэкономишь силы на толчке, так что спортсмен крутит в максимальную силу. С этим Саша уже справляется, так что может расти и дальше. Впрочем, как и Алёна Косторная и Анна Щербакова», — приводит слова Ягудина RT.
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