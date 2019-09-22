Японская фигуристка Мияхара выиграла турнир серии «челленджер» в США

Японская фигуристка Сатоко Мияхара заняла первое место на турнире серии «челленджер» в Солт-Лейк-Сити (США).

Мияхара ранее стала лучшей в короткой программе. В произвольной программе она получила 130,14 балла. В итоге японка набрала 204,30 балла и одержала победу. Серебро завоевала Ю Ен из Южной Кореи (199,29). Призовую тройку замкнула представительница США Эмбер Гленн (186,28).

В танцах на льду первое место занял американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс (202,40). Вторыми стали их соотечественники Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (188,47). Третий результат показала канадская пара Кэролайн Сусисс/Шейн Файрус (181,39).

U.S. International Figure Skating Classic. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины

1. Сатоко Мияхара (Япония) — 204,30

2. Ю Ен (Южная Корея) — 199,29

3. Эмбер Гленн (США) — 186,28.

Танцы на льду

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 202,40

2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 188,47

3. Кэролайн Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 181,39.